An einen Zufall glauben die Wenigsten: Die zwei Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 meldeten binnen kurzer Zeit "beispiellose Schäden" – an einem Tag, an drei Leitungen. Entdeckt wurden zwei Lecks an Nord Stream 1 nordöstlich der zu Dänemark gehörenden und an Schwedens Südküste gelegenen Ostseeinsel Bornholm sowie eines an Nord Stream 2 südöstlich der Insel. Am Montag war in beiden Röhren ein Druckabfall festgestellt worden.

Aufnahmen der dänischen Marine zeigen eine Blasenbildung von über einem Kilometer Durchmesser an der Meeresoberfläche. Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit ergeben sich dadurch nicht, denn die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 war im Herbst 2021 fertiggestellt worden, ging aber nicht in Betrieb. Der Gastransport durch Nord Stream 1 (seit 2011 in Betrieb) war nach den Sanktionen gegen Russland von Gazprom zuerst eingeschränkt, dann eingestellt worden.

EU droht mit Gegenmaßnahmen

Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für wahrscheinlich und droht mit Gegenmaßnahmen. "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde mit einer "robusten Reaktion beantwortet".

Das Satellitenbild zeigt Leck von Nord Stream 2 © APA/AFP/2022 Planet Labs PBC/HAN

"Energiesicherheit robuster machen"

Borrell nannte in der Erklärung keinen Verdacht, wer hinter einem möglichen Sabotageakt stecken könnte. Der Spanier sagte jedoch, dass man über die Schäden an den Pipelines sehr besorgt sei. "Diese Vorfälle sind kein Zufall und gehen uns alle an." Man werde jede Untersuchung unterstützen, die darauf abziele, Klarheit über die Vorgänge zu erlangen. Zudem werde man Schritte unternehmen, um die Energiesicherheit robuster zu machen.

"Vorsätzliche Angriffe"

Auch Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics verurteilte die "vorsätzlichen Angriffe" auf die Gasleitungen. "Die Sabotage an den Pipelines Nordstream I und II muss als schwerwiegendster Sicherheits- und Umweltvorfall in der Ostsee eingestuft werden", twitterte er in der Nacht auf Mittwoch. "Es scheint, dass wir in eine neue Phase des hybriden Krieges eintreten." "Die NATO und die EU sollten dies ernst nehmen und entsprechend reagieren", schrieb er nach einem Telefonat mit seinem dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod zu den Ermittlungen.

Nach den Worten von Schwedens Außenministerin Ann Linde stellen die mutmaßlichen Sabotage-Akte jedenfalls keinen Angriff auf ihr Land dar. "Dies ist kein Angriff auf Schweden, weil es nicht in unserem Territorium passiert ist." Sie fügte hinzu, ihr US-Kollege Antony Blinken habe seine Unterstützung dabei angeboten, herauszufinden, was passiert sei.

"Gezielter Anschlag auf Infrastruktur"

In Polen, Deutschland, Russland und Dänemark hält man einen gezielten Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur für denkbar. Man wissen, dass es „wirklich Attacken auf die Infrastruktur gegeben hat“, sagte der deutsche Vizekanzler Robert Habeck. Laut der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen seien die Behörden zur eindeutigen Bewertung gekommen, dass es sich um „absichtliche Taten handle und nicht um ein Unglück“. Auch Schwedens Regierung geht von Sabotage aus. Der Kreml zeigte sich „äußerst beunruhigt“. Im Gegenzug machte die Ukraine Russland für die Lecks verantwortlich. „Wir sehen deutlich, dass ein Sabotageakt vorliegt“, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki.

Von der Leyen: "Stärkstmögliche Reaktion"

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von Sabotage. Sie habe mit Frederiksen über "den Sabotageakt" gesprochen, schrieb von der Leyen Dienstagabend im Onlinedienst Twitter. Es sei nun von größter Bedeutung, die Vorfälle zu untersuchen, um "vollständige Klarheit" über die Geschehnisse und den Hintergrund zu erhalten. "Jede absichtliche Störung von aktiver europäischer Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der stärksten möglichen Reaktion führen", warnte die Kommissionspräsidentin.

Die Pipelines sind so verlegt, dass eine gleichzeitige Beschädigung mehrerer Leitungen, etwa durch einen Schiffsunfall, „höchst unwahrscheinlich“ ist, erklärte Nord-Stream-Sprecher Ulrich Lissek. Messstationen in Schweden und Dänemark verzeichneten vor Entstehen der Gaslecks kräftige Detonationen durch Sprengungen oder Explosionen unter Wasser. Es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um Sprengungen oder Explosionen handle, so Seismologe Björn Lund.

Die Lecks sorgen für Auftrieb bei den Gaspreisen: Der Preis für TTF-Terminkontrakte – die Richtschnur für Gaspreise am europäischen Erdgasmarkt –, zuletzt im Sinkflug, kletterte gegenüber dem Vortag um bis zu 19 Prozent in die Höhe.

"Auftrieb" an den Börsen

Nicht nur Behörden in Dänemark und Deutschland untersuchen die Vorfälle, auch die Nato. "Wir beobachten die Situation in der Ostsee genau", sagte ein Nato-Vertreter. In Dänemark und Schweden wurden am Dienstag Krisenstäbe einberufen. Bei einem Anschlag komme angesichts des damit verbundenen technischen Aufwandes nur staatliche Akteure infrage.

Die neue Gaspipeline Baltic Pipe wurde am Dienstag symbolisch eingeweiht © APA/AFP/STRINGER

Neue Pipeline in Betrieb genommen

Womöglich nur Zufall: Parallel zur Suche nach der Ursache für die Gaslecks eröffnete am Dienstag im polnischen Goleniow eine "Abzweigung" der bestehenden Pipeline-Trasse Europipe II. Diese führt von Norwegen durch die Nordsee nach Niedersachsen. Durch die neue Baltic Pipe kann norwegisches Erdgas nach Osten transportiert werden. "Dieser Tag markiert einen entscheidenden geopolitischen Schritt für uns alle", erklärte Frederiksen bei der Einweihung der Kompressorstation. "Die Ära der russischen Vorherrschaft beim Thema Gas geht zu Ende – eine Ära, die von Erpressung, Drohungen und Zwang geprägt war", sagte Polens Morawiecki.

Durch die 1,6 Milliarden Euro teure Leitung soll ab 1. Oktober Gas fließen. 2024 sollen bereits 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas so nach Polen kommen.