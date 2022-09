Ob vor dem Hauptbahnhof in Wien, vor der ÖGB-Zentrale in Klagenfurt oder im Zentrum von Salzburg: In allen Landeshauptstädten finden am Samstag um 14 Uhr Demonstrationen gegen die Teuerung statt. Einzige Ausnahme ist Graz – weil dort am Wochenende "aufgesteirert" wird, weichen die Proteste nach Bruck/Mur aus, wo sich auch der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried einfinden wird. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian spricht ebenso wie AK-Chefin Renate Anderl in Wien, PRO-GE- und FSG-Vorsitzender Rainer Wimmer tritt in Wien auf, GPA-Chefin Barbara Teiber in St. Pölten.