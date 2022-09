Es ist die "Woche des Waldes" im EU-Parlament in Straßburg: Gleich drei Abstimmungen beschäftigen sich im engeren oder weiteren Sinn mit den grünen Lungen. Die ersten beiden gingen am Dienstag bei den Abstimmungen durch, die morgige dritte voraussichtlich auch – und genau die hat in den letzten Tagen in Österreich für gewaltige Aufregung gesorgt.