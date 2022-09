1 Was bedeutet es, an Long Covid zu leiden?

ANTWORT: Das ist keine Frage, die sehr einfach zu beantworten ist. Fakt ist: Long Covid ist eine Folgeerkrankung einer Infektion mit Sars-CoV-2. Diese kann unabhängig von der Schwere der Infektion auftreten. Das Krankheitsbild ist äußerst umfangreich, die WHO etwa beschreibt rund 200 Symptome, die bei Betroffenen auftreten können, aber nicht müssen. Diese reichen von Geruchsverlust über Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen bis zu einem chronischen Erschöpfungszustand, der es Betroffenen kaum oder nicht möglich macht, einer Arbeit nachzugehen.