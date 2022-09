Es ist der erste Samstag im September 2002, an dem im Knittelfelder Kulturzentrum hinter verschlossenen Türen Geschichte geschrieben wird. Die FPÖ zerreißt es an diesem Abend vor gut 400 Delegierten, kurz danach verlässt „Auslöser“ Jörg Haider lächelnd die Veranstaltung. Zwanzig Jahre ist der von Haider, Heinz-Christian Strache und Ewald Stadler angezettelte Sonderparteitag her. Doch der Richtungsstreit hinter dem damaligen Drama flammt bei den Freiheitlichen bis heute regelmäßig auf.