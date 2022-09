Die dramatische Personalsituation in Kindergärten führt in der Steiermark zur Schließung von Kindergartengruppen und Einschränkung der Öffnungszeiten. „Uns erreichen unzählige Anrufe berufstätiger Elternteile, vor allem freilich Frauen, die nicht mehr wissen, wie sie ihrem Job nachgehen können, weil ihnen die Kinderbetreuung fehlt“, berichtet die AK-Expertin Bernadette Pöcheim aus der Beratungspraxis. Viele Frauen würden auch an die Auflösung ihres Dienstverhältnisses denken – was natürlich wirklich dramatisch wäre. „Es gibt bessere Strategien“, sagt Pöcheim. Der erste Schritt sollte sein, nach alternativen Betreuungsmöglichkeiten zu suchen – etwa über die Kinderdrehscheibe. Hilft das nicht, bietet das Arbeitsrecht folgende Möglichkeiten: