Im Durchschnitt dauert es 32 Minuten, bis Kinder bei einer längeren Autofahrt die allseits bekannte Frage stellen: „Sind wir schon da?“ Denn lange Autofahrten mit dem Nachwuchs können für Kinder wie für Eltern zur Geduldsprobe werden. Irgendwann scheint immer der Zeitpunkt erreicht, an dem die Stimmung kippt. Ob Streit mit den Geschwistern oder quengeln und im Sessel herumbiegen – irgendwann wird es den Kleinen einfach zu viel.

Doch wie lange dauert es, bis dieser Punkt erreicht ist? Und was können Eltern tun, um die Fahrt für ihre Kinder und sich selbst möglichst lange angenehm zu gestalten? Diesen Fragen hat sich James Hind von der britischen Nottingham Trent University angenommen, wie der Guardian berichtet. Der Statistiker führte eine Umfrage unter 2.000 Eltern durch. Das Ergebnis: Eine Wahrscheinlichkeitsformel, die angibt, wann die Stimmung im Auto kippen wird.

So wird gerechnet

Die Formel lautet wie folgt: T = 70 + 0.5E + 15F - 10S.

T steht dabei für die Zeit (engl. time), nach der Kinder bei einer Autoreise unruhig werden. Diese soll im Durchschnitt 70 Minuten betragen.





E steht für Unterhaltung (engl. entertainment). Werden Kinder unterhalten, kann man die Zeitspanne, bis sie zu quengeln beginnen, verlängern. Tablets und Bücher stellen hierbei aber nicht für alle Kinder die beste Lösung dar: Sie können Reiseübelkeit befeuern.





F steht für Essen (engl. food). Denn bekommen Kinder zwischendurch eine Jause oder Ähnliches, soll sich laut James Hind die Zeit, bis die Kinder unruhig werden, um 15 Minuten verlängern.





S steht für Geschwister (engl. sibling). Denn laut dem Statistiker, sorgen Geschwister dafür, dass Kinder die Autofahrt schneller satthaben. Brüder und Schwestern, die gemeinsam im Auto sitzen, verkürzen also die Zeit bis zur Unruhe.

Wer sich gut auf die Reise vorbereitet, kann also den Kindern und sich selbst einiges an Unruhe im Auto ersparen. Während ein Geschwisterchen zu Hause zu lassen wohl eher keine Option darstellt, sollte eine Jause und Spiele etc. zur Unterhaltung bei keiner Autofahrt fehlen.