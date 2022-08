Es ist ein Sommer der Unzufriedenheit: In Großbritannien reißt die Kette von Streiks in unterschiedlichen Branchen nicht ab. Nach mehreren Warnstreiks bei der Eisenbahn gingen zu Wochenbeginn die Bediensteten des weitaus größten Containerhafens der Insel in den Ausstand. Gerichtsanwälte wollen ihre bisher tageweise begrenzte Arbeitsverweigerung von Anfang September ohne zeitliche Begrenzung ausweiten. Auch im öffentlichen Dienst ist vielerorts von Streiks die Rede.



Der Nahverkehr litt zuletzt schon unter dem Streik der Busfahrer. Der konservative Verkehrsminister Grant Shapps drohte damit, den Eisenbahnern das Angebot der Arbeitgeber aufzuzwingen.

Doch gestreikt wird auch in anderen, heiklen Bereichen: Normalerweise bewältigt der Nordsee-Hafen von Felixstowe (Grafschaft Suffolk) täglich rund 10.000 Container, 40 Prozent des mit den Stahlbehältern abgewickelten Handels der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt.