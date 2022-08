"Dagegen werde ich mich massiv wehren", sagt der Kärntner Unternehmer und ORF-Stiftungsrat Siggi Neuschitzer. Denn der umtriebige Hotelier hat wie so viele andere kleine Firmen und Einzelunternehmer einen Brief eines Anwalts aus Niederösterreich erhalten, der 190 Euro Schadenersatz und Bearbeitungsgebühr verlangt, weil Neuschitzers Webseite Google-Schriften verwendet. Das bereite der Mandantin des Anwalts ein "erhebliches Unwohlsein" und "nervt sie massiv", steht in dem Schreiben. "Die Schweinerei ist, dass es jetzt lauter kleine Betriebe erwischt", ärgert sich Neuschitzer. "Nur bei mir ist er aber an den Falschen geraten."