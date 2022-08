Wassertemperaturen von fast 30 Grad werden in diesem Sommer im Mittelmeer vor Sizilien gemessen und heizen die Sorgen vor negativen Folgen für die Meeresfauna an. Auch wenn der mediterrane Hitzestau heuer deutlich stärker als üblich ausfällt, steckt dahinter ein schleichender, weltweiter Trend. Die Ozeane wärmen sich klimawandelbedingt auf – und das bedroht besonders in ärmeren, tropischen Ländern die künftige Ernährungssicherheit, wie eine Studie eines internationalen Forscherteams zeigt.