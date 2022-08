"Das Orchester braucht Musiker in der Ukraine!" Mit Sprüchen wie diesen wirbt die russische Söldnergruppe Wagner derzeit intensiv um neue Kämpfer. Mit Musik hat die Gruppe außer dem Spruch und ihrem Namen freilich wenig am Hut. Man muss kein Zyniker sein, um in diesem Zusammenhang eher an den lateinischen Ursprung des Begriffs "Konzert" zu denken. Concertare, "eifrig kämpfen".