Abermals heißt es für die Statistiker: Zurückblättern, weit zurückblättern. Für die aktuelle Juli-Inflationsrate, die nun von der Statistik Austria mit 9,3 Prozent ausgewiesen wird, führt der Weg zurück bis in den Februar 1975. Damals lag die Teuerung zum letzten Mal so hoch wie derzeit. Um zu sehen, wie rasant sich die Preise in den vergangenen Monaten entwickelt haben, reicht indes ein Blick in das vergangene Jahr, als die Juli-Inflation 2,9 Prozent betrug. Bereits damals war die Entwicklung mit dem Zusatz, "Preise steigen so stark wie seit 2011 nicht mehr", versehen. Fast zweistellige Zuwächse bei den Großhandels- und Erzeugerpreisen ließen zudem bereits erahnen, dass sich auch bei den Verbraucherpreisen "etwas zusammenbraut".