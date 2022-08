Jüngst ist in Deutschland von einigen Intellektuellen, aber auch von Politikern die Forderung vorgebracht worden, der Ukraine-Krieg müsse so schnell wie möglich auf dem Verhandlungsweg beendet oder in Form eines unbefristeten Waffenstillstands „eingefroren“ werden. Das ist eine wohlfeile Forderung, denn vom Grundsatz her ist im Westen keiner gegen die Beendigung des Krieges.