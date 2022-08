"So viel wie nötig, so wenig wie möglich" sollen die Maßnahmen gegen das Coronavirus aus Sicht des Gesundheitsministeriums sein. Immerhin gehe man nun in eine Zeit des "new normal" – der neuen Normalität, heißt es im Variantenmangagementplan, den die Regierung Ende Juli beschlossen hat. Auf 64 Seiten wird beschrieben, wie Österreich lernen soll, mit dem Virus zu leben – und welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, sollte Covid noch aggressiver werden. Wichtig dabei: Es handelt sich um keinen Stufenplan, wie noch letzten Herbst, sondern um eine grobe Übersicht möglicher Maßnahmen.