Seit der Versorgungskrise und der Zertifizierung als "grüne" Energieform ist die Kernenergie wieder im Aufwind. Selbst Deutschland diskutiert über eine Verlängerung der Laufzeiten für die letzten Atommeiler.

In der alten Hauptstadt Bonn läuft derzeit eine aufschlussreiche Ausstellung. "Bilder aus einem fremden Land", lautet der Titel. Es geht um Fotografien aus dem Deutschland der 1980er-Jahre. Aber ganz so fremd wirkt dieses Land gar nicht. Am Eingang zur Ausstellung lassen sich Buttons basteln. Die Motive: Friedenstaube sowie Sticker mit "Atomkraft? Nein danke". All das klingt wieder ziemlich aktuell.