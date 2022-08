Mit Podcast. Cybermobbing ist nicht nur das Verfassen einiger dummer Online-Kommentare. Digitales Bloßstellen und Bedrohen kann weitreichende psychische Folgen haben. Wie man sich schützen kann.

Die Drohungen hallen nach. Und auch nach dem ersten Lesen kehren sie immer wieder. In der Nacht, wenn man nicht einschlafen kann. Oder wenn man im Supermarkt an der Kassa steht. Am Heimweg von der Arbeit. Wenn man mit Freundinnen im Park in der Sonne sitzt. Geschrieben wurden die Worte digital. In E-Mails, via Facebook Messenger oder WhatsApp, direkt aufs Handy.