Können Sie sich an Hermes Phettberg erinnern? Von dem stammt eine kleine Eiernockerl-Elegie. Immer wenn er sie verzehrt, bleibt am Ende etwas Salat übrig, so dass er Nockerl nachbestellen muss. Ist dann der Salat gegessen, sind noch Nockerl da, muss er Salat nachbestellen, was sich ad infinitum fortsetzt. Eiernockerl, Salat, Eiernockerl, Salat …