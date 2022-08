"Die Welt blickt nach Sotschi", sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan und schaute Wladimir Putin an. Der türkische Präsident war am Freitag zu einem Gipfeltreffen mit Putin im russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi – der erste Russland-Besuch eines Staatschefs aus einem Nato-Land seit Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar. Putin nutzte die Begrüßung für eine Anspielung auf die Gaskrise in Europa. Die Europäer sollten der Türkei dankbar sein, dass es keine Probleme beim Pipeline-Transport von russischem Erdgas über die Türkei in die europäischen Länder gebe, sagte der russische Präsident: Anders als Europa beteiligt sich die Türkei nicht an Sanktionen gegen Russland. Ein Überblick über die wichtigsten Themen des Gipfels.