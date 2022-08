Tausende gestrichene Flüge, Chaos, Streik und Stress auf den Flughäfen, mit der Gewerkschaft, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht zuletzt mit den Passagieren. Wenn in dieser Reisesaison jemand auf dem falschen Fuß erwischt wurde, dann die Flugbranche. Die Lufthansa, eine jener Linien, die am häufigsten kritisiert wurden, nimmt mit den am Donnerstag präsentierten Halbjahreszahlen Anlauf zu einem Befreiungsschlag.