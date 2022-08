Großbritannien rief im Juli bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius erstmals die rote Hitzewarnstufe aus. Japans Regierung wies das Volk jetzt an, sich nur noch in klimatisierten Räumen aufzuhalten. Laut neuen Modellrechnungen könnten bis 2070 zwei Milliarden Menschen in Gebieten mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von über 29 Grad Celsius leben. Und nicht zuletzt in Österreich gibt es Jahr für Jahr mehr Hitzetage.