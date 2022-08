Wohin dumpfer Hass, feige Anfeindungen und Verrohung insgesamt führen können, zeigte zuletzt die menschliche Tragödie um eine praktische Ärztin in Oberösterreich, die vom Mob zum Äußersten getrieben wurde. In Großbritannien gerieten zuletzt die BBC-Wettermoderatoren ins Visier: Dort war es zuletzt außergewöhnlich heiß. Am 19. Juli wurde erstmals die 40-Grad-Marke überschritten (genau: 40,3 Grad im östlichen England) – ungewöhnlich für eine Insel, die für ihr nass-kaltes Klima bekannt wurde. Zudem war das erste Halbjahr 2022 war das trockenste seit 1976.