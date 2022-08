Seinen Fans gleich im ersten Song das Wort „Motherfuckers“ um die Ohren zu hauen, ist derzeit offenbar angesagt. Lizzo hat es getan – Beyoncé tut es jetzt auch. Mit „I’m That Girl“ eröffnet sie ihr neues, mit Spannung erwartetes Album „Renaissance“, das erste nach sechs Jahren. 16 Songs später steht fest, woran ohnehin niemand gezweifelt hat: Queen Bey legt ein perfektes, glanzvoll produziertes Werk vor, das im Kern zwar noch die DNA des Pop in sich trägt, aber – auch das ein Zeichen der Zeit – in großen Schritten Richtung Dancefloor geht. Vieles dreht sich um Hedonismus, Sex und Spaß. Gefeiert wird das Leben.