Herr Kardinal, was meint die christliche Lehre, wenn von Natur die Rede ist?

PETER TURKSON: Das Wort stammt aus dem Lateinischen, von „natus“ – „geboren“. Die Natur ist also etwas, das geschaffen ist. Für alle, die an Gott glauben, heißt das, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Für die anderen ist Natur die von Biodiversität gebildete Umgebung, in der sie leben, ja die allers Leben eigentlich erst ermöglicht.