Kurz vor dem Beginn der Messe nahmen zwei indigenen Frauen allen ihren Mut zusammen. Entschlossen schritten Chelsea Brunelle und Sarain Fox an den versammelten katholischen Würdenträgern vorbei nach vorne zum Altar und entrollten direkt unter den Augen von Papst Franziskus ein Plakat. "Rescind the doctrine" stand darauf in roten und schwarzen Buchstaben: Widerruft die Doktrin.