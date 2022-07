Just in dem Moment, als die Stimme von Verbund-Chef Michael Strugl Donnerstagfrüh im Radio erklingt, rattern die Ergebniszahlen des Energieversorgers über die Agenturen. "Verbund steigert Nettogewinn im ersten Halbjahr auf 817 Millionen Euro", heißt es dort. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 152 Prozent.