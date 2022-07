Dass es Long Covid als Folgeerkrankung einer Covid-19-Infektion gibt, wurde mittlerweile in zahlreichen Studien belegt. Doch die Abgrenzung von Long Covid gestaltet sich schwierig, die Weltgesundheitsorganisation WHO etwa listet rund 200 mögliche Symptome auf. Auch der Mechanismus hinter Long Covid ist noch nicht abschließend geklärt. Einerseits stehen im Körper verbleibende Virusreste in Verdacht, andererseits könnten auch körpereigene Antikörper eine Rolle spielen.