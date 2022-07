Donald Trump saugte den Jubel auf, als er im Ballsaal des Marriott Masquis Hotels in Washington, DC, aus der Kulisse trat. Zu den Klängen von „Proud to be an American“ wartete er einen kurzen Moment neben dem Rednerpult, posierte für die zahlreichen Handyfotos, die das Publikum des America First Policy Institute Summits vor seiner Rede schnappen wollten. Der Ex-Präsident war zu Gast bei Freunden. Die Konferenz wurde ausgerichtet von Alumni seiner Administration und soll seine Agenda vorantreiben. Für viele gilt der Think Tank als Rohbau einer zweiten Trump-Regierung.