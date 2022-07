Auch wenn die Pressekonferenz erst heute Nachmittag folgt, seit einigen Minuten steht fest, dass das Aus für die Quarantäne für Infizierte kommt. Bereits ab 1. August soll es so weit sein. Wer positiv ist, sich aber nicht krank fühlt, darf mit Maske zur Arbeit und in alle Innenräume (Ausnahme: Kranken- und Pflegeanstalten). Die Diskussionen zum Thema sind auf Twitter bereits in vollem Gange. Auf der Kurznachrichten-Plattform trendet unterdessen der Hashtags #ruecktrittrauch. Eine Auswahl:

Für zahlreiche Reaktionen hat übrigens auch die Kritik der Vorarlberger SPÖ-Landesparteivorsitzenden Gabriele Sprickler-Falschlunger an den neuen Coronaplänen gesorgt (Anmerkung: Sie und Gesundheitsminister Rauch sind verheiratet):

Den Livestream für die um 16:30 Uhr angekündigte Pressekonferenz kann man übrigens hier live verfolgen. Auf Twitter wird die Diskussion wohl auch danach noch munter weitergehen. Am Abend wird der Gesundheitsminister jedenfalls bei der ZiB 2 zu Gast sein, wie Martin Thür auf Twitter ankündigt: