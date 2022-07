1. Warum wurde am Donnerstag in Frankfurt eine historische Entscheidung getroffen?

Elf Jahre lang, seit Juli 2011, kannte der Leitzins der Europäischen Zentralbank nur eine Richtung – nach unten. Seit März 2016 verharrte er konstant auf der Nulllinie, während es für Banken, die Geld bei der EZB parkten, sogar noch tiefer ging. Diese sogenannte Nullzins-Phase beendete der EZB-Rat am Donnerstag mit einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Die EZB hat spät reagiert, dafür aber etwas deutlicher als in den vergangenen Wochen kolportiert. Der Grund ist die drängende Inflation im Euroraum, die sich mit 8,6 Prozent im Juni zu weit vom 2,0-Prozent-Ziel entfernt hat. Das einzige Mandat der EZB ist die Preisstabilität. "Und jetzt ist es Zeit, zu liefern", begründet EZB-Präsidentin Christine Lagarde den großen Zinsschritt.