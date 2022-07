Sollte Putin in den kommenden Tagen nicht wieder den Gashahn aufdrehen, müsste Österreich in den Krisenmodus wechseln, erklärt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Wenn am Donnerstag oder in den Tagen danach das Signal kommt, dass nicht mehr genügend Gas kommt, um die Speicher so aufzufüllen, dass wir problemlos durch den Winter durchsegeln können, müsste man wahrscheinlich bald die Alarmstufe ausrufen." Engpässe würden im Sommer zwar keine drohen, man müsste "schon jetzt beginnen, Einsparungen vorzunehmen".