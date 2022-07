Burnout: Wenn man an die Krankheit denkt, haben viele das Bild einer Person mittleren Alters im Kopf, die seit Jahren in einer verantwortungsvollen Management-Position arbeitet und irgendwann "ausgebrannt" ist, die einfach nicht mehr kann. Dass Burnout eine Krankheit ist, die auch immer mehr junge Menschen unter und um die 30 betrifft, ist hingegen vielen Menschen (noch) unbekannt. Wir haben uns in einer neuen Folge von “Was geht?” angeschaut, was Burnout eigentlich ist, wie sich die Krankheit anfühlt und warum sie immer wieder auch junge Menschen trifft.

Video: "Jung, erfolgreich, ausgebrannt"