Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank zum ersten Mal seit elf Jahren die Leitzinsen anheben. "Es ist kein Schritt, es ist eine Reise" – so kündigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Zinsschritte an. Womit rechnen Sie bis Jahresende?

CHRISTIAN JAUK: Eine Reise der EZB, die sehr zögerlich beginnt. Die Kapitalmarktzinsen stiegen mittlerweile um fast zwei Prozent an. Der Leitzins sollte daher mindestens auf 1 Prozent angehoben werden.