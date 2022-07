Als Rechtsanwalt in Rom hatte der aus Süditalien gebürtige Giuseppe Conte Erfolg. Als Professor für Privatrecht an der Universität in Florenz war er bei seinen Studenten beliebt. Als Politiker erleidet der 57-Jährige derzeit Schiffbruch. Heute steht Conte, der für die aktuelle Regierungskrise verantwortlich zeichnet, im Kreuzfeuer der allgemeinen Kritik. Sämtliche Regierungsparteien, von den Sozialdemokraten, über die extreme Linke bis zur Rechtspartei Forza Italia des Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi finden Contes Misstrauen gegenüber der Regierung verantwortungslos.