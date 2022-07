Rosenkranz, Grosz und Co.

Van der Bellen dürfte TV-Debatten mit Herausforderern schwänzen

"Aus heutiger Sicht" wird der Amtsinhaber an keinen direkten Konfrontationen vor der Wahl am 9. Oktober teilnehmen, so ein Sprecher. Auch Heinz Fischer verzichtete vor seiner Wiederwahl auf TV-Duelle mit Barbara Rosenkranz und Rudolf Gehring.