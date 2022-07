Robert Habeck ist ein extrem aufmerksamer Mensch. Vermeintliche Randbemerkungen in Fragen greift der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister auf, um den Gedanken weiterzuführen. Nicht auf ein Nebengleis, nur ganz weit weg von Floskeln, allem Schablonenhaften, das Politiker so maskenhaft und unberührbar werden lässt. Seine mächtige grüne Schützenhilfe für Österreichs grüne Energieministerin Leonore Gewessler funktioniert. Habecks Arbeitsbesuch wird auch in Österreich gefeiert.