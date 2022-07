Solidarität mit der Ukraine gilt in Europa in der aktuellen Situation als selbstverständlich. Auch in den USA herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass es sich bei dem Ukraine-Krieg um einen völkerrechtswidrigen und nicht provozierten Angriff von Russland auf einen souveränen Staat handelt. Den widersprüchlich konstruierten Rechtfertigungen des russischen Autokraten Wladimir Putins wird kein Glauben geschenkt, seine wiederholten Drohungen werden verurteilt.