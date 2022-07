Zu den Redewendungen, die wir in den letzten Jahren immer wieder hörten, zählt der mit dem Unterton einer Entschuldigung formulierte Satz, dass man das nicht erwartet habe. Dass auch die westliche Welt, die sich in allen Belangen fortschrittlich dünkte, von einer Pandemie erfasst werden könnte, auf die sie im ersten Moment lediglich mit mittelalterlichen Methoden reagieren konnte, hatte niemand kommen sehen; dass Russland seine Drohungen wahr machen und die Ukraine überfallen könnte, ebenfalls nicht; und aktuell stehen wir staunend vor dem längst vergessenen Phänomen, dass Unternehmen händeringend nach Mitarbeitern suchen, und dies beileibe nicht nur in der Tourismusbranche.