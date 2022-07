Die Stimmung im Büro sei jetzt betont patriotisch, erzählt Andrei Iwanowitsch (Name von der Redaktion geändert). "Am Eingang hängt ein TV-Monitor, auf dem pausenlos von unseren militärischen Erfolgen in der Ukraine berichtet wird." Auch die Kollegen redeten optimistisch über Wladimir Putins "Kriegsspezialoperation" in der Ukraine.