Es ist ein Jahr, in dem man sich keine Sorge um ein Sommerloch machen muss: In der Steiermark und Tirol stehen Wechsel an der Landesspitze an, in Vorarlberg muss Landeshauptmann Markus Wallner eine Auszeit nehmen. Gleichzeitig startete der Wahlkampf um die Hofburg – wo neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen bislang nur Kandidaten abseits der etablierten Parteien ihr Antreten angekündigt haben.

Im Kleine Zeitung Talk "Nah & klar" diskutieren Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg, Innenpolitik-Chefin Veronika Dolna und Ernst Sittinger, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, unter der Leitung von Michael Kloiber über die aktuelle politische Lage.

Entgegen der landläufigen Meinung sieht Heinisch durch die Abschaffung der Impfpflicht die Partei MFG noch nicht am Ende. "Es gibt in der politischen Mitte Platz für eine populistische Bewegung", sagt Heinisch – vor allem dann, wenn die FPÖ wieder auf einen radikal ausländerfeindlichen Kurs schwenkt. Auch die bisherigen Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl – Gerald Grosz, MFG-Chef Michael Brunner und Bierpartei-Chef Marco Pogo – könnten eine Bewegung in den politischen Betrieb bringen. "Man kann das Amt stärker in Richtung Kontrolle umdeuten", sagt Heinisch.

Hier gibt es den Talk in voller Länge: