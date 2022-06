Da kam Freude auf im österreichischen Frauen-Fußballteam. Nach etwas mehr als einer Stunde des letzten Testspiels vor der Europameisterschaft in Lier bei Antwerpen gegen Belgien konnten die Gegnerinnen einer sehr schönen Kombination der Auswahl von Irene Fuhrmann nicht mehr folgen. Und der sehenswerte Abschluss durch die kurz zuvor eingewechselte Maria Plattner mit einem Schuss ins Kreuzeck vollendete die Aktion zur Führung (65.). Österreich gewann verdient 1:0 und ist gerüstet für die am 6. Juli mit dem Match gegen England in Old Trafford startende Euro.

Die Österreicherinnen versuchten von Beginn an gegen die ebenfalls für die Endrunde qualifizierten Belgierinnen zu übernehmen und punkteten vor allem mit raschen Balleroberungen. Das Match wurde vom Gästeteam weitgehend kontrolliert, von den Gastgeberinnen drohte kaum Gefahr. Die eigenen Chancen wurden jedoch vergeben.

In Hälfte zwei versuchte es Belgien nach einer von Barbara Dunst vergebenen Topchance (46.) für Österreich zunächst mit mehr Initiative, da wurde auch die Abwehr gefordert. Nach dem Führungstreffer bemühten sich die Österreicherinnen vorerst um eine Zugabe, allerdings wurden die Gegnerinnen in der Schlussphase durchaus wiederholt gefährlich. Österreich widersetzte sich den Ausgleichsbestrebungen jedoch erfolgreich.

Noch am Sonntag muss der 28-köpfige Kader reduziert und das 23er-Aufgebot für die Euro der UEFA übermittelt werden.