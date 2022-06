Mulmig“ beschreibt die momentane Gefühlslage in Österreich wohl am besten. Nach den zermürbenden Covid-Jahren ist plötzlich der Krieg zurück in Europa. Der brutale russische Überfall auf die Ukraine hat die so mühsam aufgebaute europäische Friedensordnung buchstäblich zerbombt. Das Leid der Menschen ist unermesslich. Gas, Öl, Getreide, Rohstoffe werden zu Waffen. Und das alles nicht einmal eine Österreichlänge von unserer Ostgrenze entfernt. Es geht um die Zukunft von Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung auf unserem Kontinent.