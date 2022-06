Wegen der langanhaltenden Dürre in Italien hat die norditalienische Region Friaul-Julisch Venetien am Freitag den Wasser-Krisenstatus, eine Vorstufe zum Wasser-Notstand, ausgerufen. Die Bürger müssen jetzt strenge Regeln befolgen, wer sich nicht daran hält, muss mit Strafen rechnen. "Jede Person darf pro Tag 200 Liter Trinkwasser verbrauchen", heißt es in einer am Donnerstag von der Regierung Friaul-Julisch Venetiens veröffentlichten Aussendung.