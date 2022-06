Interview. Soll der Antigentest mit in den Koffer? Wann sollte man Schulkinder impfen lassen – schon jetzt oder vor Schulbeginn? Virologin Monika Redlberger-Fritz über Sicherheitsmaßnahmen im Sommer und während des Urlaubs.

Wie schätzen Sie die Coronalage so knapp vor den Ferien ein?

MONIKA REDLBERGER-FRITZ: Die Lage ist nicht so, wie wir uns das gewünscht hätten. Denn eigentlich bräuchten wir zu diesem Zeitpunkt ein ruhigeres Infektionsgeschehen und keine ansteigende Aktivität. Getrieben durch BA.4/BA.5 bewegt sich der effektive Reproduktionswert mittlerweile wieder konstant über eins. Zudem testen wir weniger, es werden also weniger Fälle entdeckt. Auch sind viele Maßnahmen weggefallen und freiwillig halten die meisten Menschen diese nicht ein. So hat das Virus eine sehr gute Chance, sich dementsprechend gut auszubreiten.