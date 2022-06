Ein Lachen geht durch die Runde. Die Journalisten warten auf die Übersetzung, um zu verstehen, was die ansonsten von Verzweiflung gezeichneten Gesichter in einem kleinen Dorf am Stadtrand von Shashamane im Süden Äthiopiens für einen Moment amüsiert. Der Übersetzer klärt auf: Nach seinem Berufswunsch gefragt, hat der 12-jährige Tamam Tesho geantwortet, er möchte einmal für die Regierung arbeiten. Die Vorstellung, die Regierung könne der Dürre oder anderen grundlegenden Problemen des Landes tatsächlich etwas entgegensetzen, ist wohl lächerlich – auch wenn das so niemand ausspricht.