Weil sie von ihm schwanger sei und offenbar keine Abtreibung will, drohte ein Kandidat einer anderen Bewohnerin mit dem Umbringen. Regelmäßig kommt es in der serbischen Realityshow "Zadruga" zu brutalen Gewaltattacken an Frauen. Gegen mindestens einen Kandidaten soll es Anzeigen und Ermittlungen wegen Körperverletzung geben, weil er eine Teilnehmerin gegen die Küche schleuderte, einer anderen ins Gesicht schlug und sie würgte.