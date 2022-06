Diplomatie sieht anders aus: Zwei Jahre nach dem für das gesamte britische Volk folgenreichen Brexit legt es London – wie befürchtet – mehr denn je auf Konfrontation an: Das Vereinigte Königreich präsentierte nun seine umstrittenen Pläne zur Änderung des "Nordirland-Protokolls" und zündelt damit gewaltig. Die große Frage ist, wie man in Europa nach einem Vertrauensbruch dieser Art in Zukunft mit London auf Augenhöhe interagieren und verhandeln will und kann.