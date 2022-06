Nach dem grünen Licht der EU-Kommission läuft in Kroatien der Euro-Countdown. „Wir verabschieden die Kuna, es kommt der Euro!“, fiebert die Zeitung „Slobodna Dalmacija“ in Split der Euro-Einführung am 1. Jänner entgegen. „Im Jänner werdet Ihr Euer erstes Gehalt in Euro erhalten und realisieren, wie wenig Ihr habt“, bereitet das Webportal „index.hr“ seine Leser eher skeptisch auf die Zeitenwende im Küstenstaat vor: „Die Mehrheit von Euch wird einen Lohn haben, der geringer als Sozialhilfe im Westen ist.“