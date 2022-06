In der Kanzlei von Maria Windhager, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Medienanwältinnen Österreichs, ist dieser Tage noch mehr los als gewöhnlich. Denn Windhagers Räumlichkeiten in der Siebensterngasse mitten in der grünen Hochburg Wien-Neubau beherbergen jene bunte Truppe, die Alexander Van der Bellen im Herbst zu einer zweiten Amtszeit als Bundespräsident verhelfen soll.