Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird heute im ÖVP-U-Ausschuss befragt. Der Vorarlberger war politischer Direktor des österreichischen Wirtschaftsbundes. Die Abgeordneten werden von ihm wissen wollen, ob das nun publik gewordene System schon damals in Kraft war. Er selbst könne ausschließen, für Inserate in der Wirtschaftsbundzeitschrift geworben zu haben, sagte Brunner auf konkrete Nachfrage.

Als Finanzminister wird Brunner wenig aussagen können. Immerhin ist er erst seit Dezember im Amt. Er werde sich aber bemühen, seinen Teil zur Aufklärung beizutragen, betonte er in seinem Eingangsstatement: "Wenn es im Finanzministerium Verfehlungen gegeben hat, muss man die aufzeigen und die entsprechenden Lehren daraus ziehen".

In der Prüfung der Inseraten-Affäre seien auch Fehler in den Strukturen des Finanzministeriums gefunden worden. So habe es etwa keine klaren Regeln gegeben, wie Studien in Auftrag gegeben werden sollen. Auch eine zentrale Stelle, die die Vergaben prüft, habe gefehlt. Er habe eine externe Prüfung in Auftrag gegeben, ein entsprechendes Gutachten liege nun vor, man werde das Ressort entsprechend neu aufstellen, sagte Brunner. Einen mächtigen Generalsekretär, wie es Thomas Schmid war, werde man im Finanzministerium nicht mehr brauchen, kündigt Brunner an.

Weniger Inserate aus dem Finanzministerium

Man werde außerdem die Inseratenvolumina im Vergleich zu vergangenen Jahren "deutlich reduzieren". Schon jetzt werden sämtliche Inserate über eine ausgeschriebene Agentur vergeben, das sei zwar etwas teurer, dafür aber rechtlich klarer. "Wir können Fehler der Vergangenheit nicht ungeschehen machen, das ist klar", man könne aber für die Zukunft lernen und die entsprechenden Konsequenzen ziehen. "Was man nicht tun soll, ist alle 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMF pauschal zu verurteilen. Die Verantwortung ist sehr gut, arbeitet sehr gut und ist besser als der Ruf, der durch das Fehlverhalten einzelner passiert ist".

Vor seiner Zeit als Finanzminister war Brunner Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Als solcher schaffte er es in 14 von 16 möglichen Ausgaben der Wirtschaftsbund-Zeitschrift - jedes Mal "ein Jubelartikel über den Herrn Staatssekretär", betont etwa die FPÖ. Der blaue Fraktionschef Christian Hafenecker wird erfragen, ob es sich dabei um Inserate auf Steuerkosten gehandelt hat.

Fragliches Thema Vorarlberg

Wieweit die Vorgänge in Vorarlberg Thema sein können, wird auch heute wieder umstritten sein. Der türkise Fraktionschef Andreas Hanger erwartet auch heute "ähnliche Debatten". Es sei ausschließlich Thema, ob es Einflussnahmen auf das Finanzstrafverfahren in Vorarlberg gegeben hat, das Verfahren und damit die mutmaßliche Korruption im Ländle sei nicht Untersuchungsgegenstand, so Hanger. Gestern ist der Verfahrensrichter dieser Argumentation zu großen Teilen gefolgt.

Die FPÖ sieht das anders: "Die Korruption beginnt im Ländle und endet irgendwann in der Bundesregierung", sagt Hafenecker. Es sei "ein Skandal passiert und es ist eine Sauerei, dass man nicht darüber redet". Hanger habe gestern versucht, "das Parlament lächerlich zu machen", findet auch die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli harte Worte über die Taktik ihres Koalitionspartners.

Tomaselli entrüstet auch, dass Landeshauptmann Markus Wallner gestern im U-Ausschuss keine Erinnerung daran hatte, ob er jemals für Inserate in der Wirtschaftsbund-Zeitschrift geworben hatte. Im Anschluss sagte er aber gegenüber Medienvertretern, er habe das nie getan. Im Ausschuss stehe der Landeshauptmann unter Wahrheitspflicht, erinnerte SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer: Was er in die Fernsehkameras gesagt habe, sei daher "ganz sicher die Unwahrheit", so Krainer: "Das geht nicht."

Am Nachmittag sind der stellvertretende Leiter des Finanzamts für Großbetriebe, der den Wirtschaftsbund prüft, sowie Jürgen Rauch, seines Zeichens Eigentümer des gleichnamigen Fruchtsaftherstellers, ÖVP-Spender und Finanzreferent des Wirtschaftsbundes, geladen.