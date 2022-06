In der Causa Wirtschaftsbund Vorarlberg hat die ÖVP Erklärungsbedarf. Die Chance, dem heute im ÖVP-U-Ausschuss bei der Befragung eines Finanzbeamten sowie am Nachmittag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) nachzugehen, wird man aber wohl auslassen. Das Thema gehöre nicht in den Ausschuss, der die Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder zum Ziel hat, findet der türkise Fraktionsführende Andreas Hanger. Vorsitz am heutigen, für die ÖVP-heiklen Tag, führt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).